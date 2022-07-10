В Дагестане в тоннеле столкнулись три автомобиля

В Дагестане в одном из тоннелей произошло серьезное ДТП. В результате столкновения пострадали четыре человека.

По сообщению Госавтоинспекции Дагестана, минувшей ночью, 9 июля 2022 года примерно в 22 часа 30 минут на 24 километре автодороги «Буйнакск - Гимры - Чирката», в Буйнакском районе, произошло столкновение трех машин. За рулем «Hyundai Solaris» находился 50-летний житель Махачкалы, он выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественную машину «ГАЗ-2705», которую 34-летний житель Буйнакска. В результате столкновения двух машин, еще один автомобиль, который двигался в попутном направлении - «Toyota Corolla», влетел в автотранспорт. За рулем «Toyota Corolla» находился 25-летний житель Цумадинского района.

- В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» и его пассажиры 48 и 81 лет, а также водитель «ГАЗ-2705» с различными телесными повреждениями доставлены в больницу, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, по факту автоаварии собирается материал для принятия процессуального решения.