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Происшествия10 июля 2022 17:07

На Южном рынке в Ставрополе на торговых павильонах произошло возгорание

Людей не эвакуировали, пожарным удалось быстро локализовать огонь
Анфиса КИМЕНИНИКО

Стало известно, что вечером, 10 июля 2022 года, на Южном рынке произошел пожар. Загорелись торговые павильоны.

Как рассказали в МЧС по Ставропольскому краю, активное возгорание началось примерно в 19 часов вечера, его зафиксировали пожарные службы. Всего огонь охватил 30 квадратных метров.

— Эвакуация людей не проводилась. Предварительно погибших и пострадавших нет. Полная ликвидация пожара в 19.39. На месте работали 54 человека и 17 единиц техники, — прокомментировали пожар в торговых павильонах пожарные.