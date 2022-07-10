На Южном рынке в Ставрополе на торговых павильонах произошло возгорание

Стало известно, что вечером, 10 июля 2022 года, на Южном рынке произошел пожар. Загорелись торговые павильоны.

Как рассказали в МЧС по Ставропольскому краю, активное возгорание началось примерно в 19 часов вечера, его зафиксировали пожарные службы. Всего огонь охватил 30 квадратных метров.

— Эвакуация людей не проводилась. Предварительно погибших и пострадавших нет. Полная ликвидация пожара в 19.39. На месте работали 54 человека и 17 единиц техники, — прокомментировали пожар в торговых павильонах пожарные.