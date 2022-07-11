Ставропольчанка отсудила компенсацию за смерть шестнадцатилетней дочки

В Ставропольском крае судебные приставы помогли женщине получить компенсацию морального вреда, после смерти ее дочери. Кисловодчанка вместе с несовершеннолетней снимали жилье у местной жительницы.

Через две недели после заселения, шестнадцатилетняя девушка отравилась угарным газом. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила смерть от острого отравления. В суде была доказана вина хозяйки по ст. 109 УК РФ, арендодателю назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы. В пользу потерпевшей женщины с хозяйки квартиры было принято решение взыскать 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Но выплачивать сумму матери погибшей кисловодчанка не торопилась. Женщине пришлось обратиться за помощью к судебным приставам. Только после вмешательства в дела сотрудников УФСИН России по Ставропольскому краю женщине удалось взыскать законные 200 тысяч рублей.