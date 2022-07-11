На Ставрополье пожарные потушили горящий комбайн

Минувшая неделя на Ставрополье была очень знойной. Во время сборки урожая, на одном из полей с пшеницей загорелся комбайн. Сотрудники пожарной службы края оперативно выехали на место и потушили комбайн.

В ПАСС СК сообщили, что пожарные потушили комбайн, когда тот загорелся прямо во время сборки урожая. Возгорание произошло в поле, которое расположено недалеко от села Сенгилеевского Шпаковского МО. Аграрии собирали урожай пшеницы, внезапно сельхозтехника заискрилась, возник пожар. Водитель, который был в комбайне, успел выбраться из машины и стал самостоятельно тушить огонь, а затем на помощь пришли и другие работники.

Аграрии подогнали трактор и опахали поле вокруг горящего комбайна. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли спасатели, спецтехника была полностью охвачена пламенем. Пожарные приступили к работу: залили транспорт большим количеством воды, но сохранить комбайн не получилось. От него остался каркас.