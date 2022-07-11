На Ставрополье средний показатель заработной платы поднялся до 37,5 тысячи рублей

Специалисты Северо-Кавказстата высчитали, что заработная плата ставропольцев выросла 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднестатическая плата стала равна 37 519 рублям в месяц.

В крае обновили данные о средней заработной плате среди большинства работников. По данным сайта Северо-Кавказстата ставропольцы стали получать больше на 10,3%, если сравнивать денежную выплату с прошлым годом. однако, специалисты уточнили, что повышение цен и инфляция могли существенно завысить результат.

- Реальный размер зарплаты (скорректированный на индекс потребительских цен) снизился на 2,4% вследствие инфляционных процессов, — прокомментировали исследование в ведомстве.

После проведенного анализа оказалось, что больше всех в крае получают работники энергетической отрасли в сфере электрического и газового хозяйства – 48 217 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимают работники, чья деятельность связано со сферой информации и связи - 46644 рубля в месяц.

Замыкает тройку лидеров отрасль добычи полезных ископаемых — 46192 рубля.

Самыми бедными на Ставрополье оказались сотрудники сферы образования, в первую очередь - это педагоги. Средняя заработная плата учителя составила - 29 906 рублей. Если верить предоставленным данным, одними из самых низкооплачиваемых профессий стали риэлторы. Средняя заработная плата специалиста по сделкам с недвижимостью составила 25 345 рублей.