С 12 июля у ставропольцев начнут отбирать регистрацию автомобиля за отсутствие ремня безопасности

Управление ГИБДД по Ставропольскому краю предупредило жителей и гостей региона о начале широкомасштабной операции «Ремень безопасности». Она стартует 12 июля и продлится до 14 числа. Цель акции - напомнить водителям и пассажирам о необходимости пристегиваться во время поездок.

- Вооружившись фото- и видеокамерами, автоинспекторы будут останавливать транспортные средства и проверять наличие и использование ремней. За отсутствие предусмотренных конструкцией автомобиля или законодательством РФ ремней безопасности, к водителю применят административное наказание - аннулируют регистрацию ТС, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Также в ведомстве напомнили, что на Ставрополье использование ремней с недавних пор контролирует специальная система их распознавания. Комплексы фиксации правонарушений были протестированы на некоторых федеральных трассах. Штрафы, назначенные благодаря таким системам, владельцы машин будут получать в автоматическом режиме.