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Происшествия12 июля 2022 11:48

Житель Ставрополя притворился сотрудником ФСБ и получил полмиллиона рублей

Мужчина успел обмануть четырех человек
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор местному жителю, который, притворяясь сотрудником ФСБ, незаконным образом получил полмиллиона рублей.

По данным пресс-службы Управления ФСБ по Ставропольскому краю, лжесотрудник ведомства придумал несколько историй: то он предлагал содействие в оформлении имущества, включая регистрацию в федеральной целевой программе «Молодая семья», то в зачислении в школу. За свою «помощь» он, естественно, хотел вознаграждение.

На уловки мошенника повелись четыре человека. В общей сложности они отдали мужчине 500 тысяч рублей.

Суд посчитал вину псевдофсбшника доказанной и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.