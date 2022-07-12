Житель Ставрополя притворился сотрудником ФСБ и получил полмиллиона рублей

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор местному жителю, который, притворяясь сотрудником ФСБ, незаконным образом получил полмиллиона рублей.

По данным пресс-службы Управления ФСБ по Ставропольскому краю, лжесотрудник ведомства придумал несколько историй: то он предлагал содействие в оформлении имущества, включая регистрацию в федеральной целевой программе «Молодая семья», то в зачислении в школу. За свою «помощь» он, естественно, хотел вознаграждение.

На уловки мошенника повелись четыре человека. В общей сложности они отдали мужчине 500 тысяч рублей.

Суд посчитал вину псевдофсбшника доказанной и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.