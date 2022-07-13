Сотрудники ДПС Ставропольского края пресекли перевозку крупной партии наркотиков

Как стало известно сегодня, 13 июля 2022 года, из сообщения антинаркотической комиссия Ставропольского края, сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в котором пассажиры перевозили крупную партию наркотика.

- Накануне на участке федераной трассы «Кавказ» в Георгиевском округе сотрудниками ДПС остановлено авто, в котором находились трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет, - рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставрополья.

В процессе обыска, сотрудники ДПС обнаружили пепельницу, в которой была свернута денежная купюра - 50 рублей. Внутри билета Банка России обнаружили белое вещество. После проведенной экспертизы было установлено, что порошок - это героин весом свыше 1 г.

В ходе дальнейшего осмотра места происшествия, сотрудниками правоохранительных органов была найдена черная сумка, в которой находились 38 капсулам и 10 флаконов рецептурных сильнодействующих веществ, которые ограничены в гражданском обороте.

- В настоящее время по указанным фактам проводится процессуальная проверка, - рассказали в ведомстве.