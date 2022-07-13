В Северной Осетии выпустят на волю трех переднеазиатских леопардов

В Северной Осетии поделились радостной новостью. Уже на этой неделе, 16 июля 2022 года, в естественную природу отпустят трех молодых леопардов. Специалисты в центре восстановления леопардов на Кавказе разрешили выпустить молодых особей в природу.

Группа экспертов из проекта «Возращение барсов в Осетию» объявила о том, что в дикую природу будут отпущены три молодых леопарда по имени Лео, Хоста и Лаура. Сейчас леопардам около двух лет, это оптимальный возраст. Они смогут выжить в естественной среде обитания и быстро адаптироваться.

Специалисты центра также рассказали, что один из леопардов - Лео, родной брат Батраза, большой дикой кошки, которую выпустили в Осетии в 2020 году. А Лаура и Хоста - родные сестры Волны и Агунды, которые также были выпущены вместе с Батразом.

По мнению экспертов проекта «Возращение барсов в Осетию» леопарды должны стать полноценной группировкой по привлечению диких кошек из соседних регионов Закавказья. В будущем леопарды с других территорий смогут образовать пары и способствовать расселению своего потомства на Кавказе в целом.

В правительстве подтвердили выпуск леопардов в естественную среду. Министр природных ресурсов и экологии РСО-А Виталий Кокоев заявил, что леопарды будут выпущены в дикую природу в 2022 году, а для определения местоположения больших кошек будут использовать отечественная передатчики геолокации.