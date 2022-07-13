В Ставрополь из Донецкой и Луганской республик прибыли уже больше тысячи человек

В краевой центр из Донецкой и Луганской республик прибыли уже больше 1000 человек. Переселенцы начнут новую жизнь в Ставрополе. Многие из них разместились у родни и друзей, а часть - в пунктах временного размещения. Об этом рассказал мэр города Ставрополя.

Стало известно, что к 13 июля 2022 года, из Луганска и Донецка в краевую столицу переехали уже около 1000 человек. Переселенцам помогают в оформлении всех необходимых документов: паспорта, медицинского полиса, СНИЛСа, а также других важных документов.

Мэр города Иван Ульянченко уточнил, что всем тем, кто ищет работу оказывают необходимую помощь.

- Из общего количества вынужденных переселенцев больше 80 человек уже трудоустроено, - прокомментировал ситуацию глава города.