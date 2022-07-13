Участника нападения на колонну пермского ОМОНа в Чечне будут судить

Сегодня, 13 июля 2022 года, стало известно, что сотрудники ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу закончили расследование уголовного дела, которое было возбуждено против одного из участников банды Басаева и Хаттаба - Хафиза Раззакова. Боевики напали на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Следствием было установлена, что Хазиф Раззаков был участником преступного сообщества, в состав которого входило около 100 человек. Их руководителем были боевики Басаев и Хаттаб. Нападение произошло 29 марта 2000 года возле села Джани-Ведено Веденского района Чеченской Республики.

- Также он обвиняется в совершении вооружённого нападения на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры Веденского района Чеченской Республики, - сообщили в пресс-службе СКР.

Обвиняемый предстанет перед судом и будет судим по статьям 279 и 317 УК РФ - за участие в вооруженном мятеже, а также по статье посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Дело уже направлено в суд.

Напомним, трагедия произошла в Чеченской Республике, 29 марта 2000 года. В горно-лесистой местности около села Джани-Ведено следовала автоколонна ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района. Участники преступной группировки атаковали военнослужащих, в ходе боя, который шел около шести часов, были убиты 33 военных и сотрудники правоохранительных органов.

Были захвачены в плен еще 10 человек, позже их также убили. В результате произошедшнего еще 102 сотрудникам ГУВД Пермской области и военнослужащим был нанесен тяжкий вред здоровью, нанесен моральный вред.