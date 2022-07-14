На Ставрополье каждый третий сотрудник получает «серую» или «черную» зарплату. А количество тех работников, которые получают только «белую» зарплату составило 70% за последние 6 лет. К такому выводу пришли аналитики hh.ru Юг.

Служба исследований hh.ru, поделилась данными о том, каким образом ставропольцы получают свою зарплату - официально или все же нет? По подсчетам специалистов, в Ставропольском крае большинство работающих жителей получают так называемую «белую» зарплату. В этом признались 70% опрошенных ставропольцев.

Эти данные менялись с 2016 года, тогда крупнейшая онлайн-платформа по поиску работы, проводила аналогичный опрос. За последние 6 лет количество местных жителей, которые стали получать полностью официальную зарплату выросло с 55% до 70%.

Еще треть жителей региона, а именно - 29% опрошенных ответили, что имеют частичный или полностью неофициальный заработок. Аналитики подсчитали, что 18% ставропольцев забирают «серую» зарплату, т.е. оформленную официально только частично, а оставшиеся 50% зарплаты приходится на неофициальную выплату. Оставшиеся 11% сотрудников ответили, что их заработная плата «черная», неофициальная. Они получают ее полностью «в конверте».

Комментируя данные, специалисты отмечают, что доля тех, кто получают неофициальную зарплату за минувшие 6 лет - сократилась.

«Доля тех, кто получает полностью или частично неофициальную зарплату сократилась на 10% - с 39% до 29%», - поделилась информацией Анастасия Кабинова, специалист-аналитик крупнейшей платформы в стране hh.ru Юг.

Ставропольский край, 14 июля 2022 года.