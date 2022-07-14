Музыкант из Пятигорска заплатит 30 тысяч рублей за осквернение символа Z на Машуке

Пятигорский городской суд завершил рассмотрение дела об осквернении символа Z на Машуке. Букву, появившуюся на склоне горы в марте 2022 года, в конце мая облил грязью 29-летний местный музыкант. Против него завели административное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Мужчина свою вину не отрицал, однако уверял, что повредил букву из личных побуждения, а дискредитировать армию у него и в мыслях не было.

Суд назначил минимально возможное наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей (максимально - 50 тысяч).

Кстати, в эти же дни на букву Z покушался еще один человек - уроженец Чеченской Республики. Он публично принес извинения за сделанное. Ранее на камеру извинялся 51-летний ставрополец, который обливал краской символы и плакаты, посвященные поддержке специальной военной операции России на Украине.