В Ставрополе в результате столкновения машин на встречной полосе пострадали 3 человека

В результате столкновения автомобилей помощь потребовалась 3 ставропольцам. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Госавтоинспекция Ставрополья сообщает, про трех пострадавших местных жителей, которые попали в аварию в четверг, 14 июля 2022 года. Две легковые машины столкнулись на встречной полосе.

ДТП произошло 4 июля примерно в 19 часов вечера на улице Комсомольской. Мужчина, который находился за рулем иномарки КIА SРЕСТRА не смог справиться с управлением автомобиля и был вынужден выехать на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной КИА РИО.

Водитель КИА РИО поворачивал по по направлению к улице Р. Люксембург, затем по инерции его автомобиль продолжил движение и наехал на бордюр. Машина врезался в пень дерева.

За медицинской помощью обратились 52-летний водитель и два пассажира инормаки КИА РИО. Водитель машины спектра 21-летний местный житель на момент ДТП был трезв, в аварии не пострадал. Молодой человек имеет стаж вождение более трех лет. По факту автоаварии проводится проверка.