В Кисловодске легковой автомобиль столкнулся с ГАЗелью

В ДТП пострадали два человека. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что минувшей ночью в Кисловодске из-за нарушения очередности проезда столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека.

Как стало известно, 14 июля 2022 года примерно в 9 часов вечера, на пересечении двух улиц Гоголя и Толстого, мужчина, который находился за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-210740, не пропустил другую машину. В результате столкновения с ГАЗелью легковую машину ВАЗ перевернуло на бок. За помощью медиков обратился 21-летний водитель и 32-летний пассажир легкового авто ВАЗ-210740.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что пострадавший водитель на момент аварии был трезв. 40-летний мужчина, который находился за рулем ГАЗели также не пострадал. По факту ДТП организована проверка.