На Ставрополье при столкновении мотоцикла и скутера пострадали двое несовершеннолетних

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что в субботу, в Благодарненском округе столкнулись мотоцикл и скутер. В лобовом столкновении транспорта травмы получили три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло минувшим днем, 16 июля 2022 года, примерно в 20:30 в селе Бурлацком. Молодой человек, который ехал на скутере, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом.

В результате ДТП, 27-летний водитель скутера с тяжёлыми травмами головы, а также 16-летний мотоциклист и его 16-летний пассажир были госпитализированы в больницу.

- Водительское удостоверение, как выяснилось, имеется только у скутериста, - уточнили в ведомстве.

Подросток, который находился за рулём мотоцикла, не имел прав. Хозяином транспорта оказался его отец. По факту ДТП проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции составлены все протоколы, а к проверке по факту происшествия, подключены родители пострадавших подростков.