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Происшествия17 июля 2022 13:13

Следственный комитет Ингушетии устанавливает обстоятельства гибели пятилетней девочки

Ребенок утонул на водоеме
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Следственном комитете Ингушетии устанавливают обстоятельства гибели пятилетней девочки на водоеме. Как стало известно, ребенок добрался до водоема сам.

Инцидент произошел в сельском поселении Сагопши Малгобекского района Ингушетии. По версии следствия, 16 июля 2022 года, 5-летняя девочка осталось без присмотра родителей. Маленький ребенок самостоятельно добрался до водохранилища «Сагопшинское» где решил искупаться, но утонул.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе СКР по республике Ингушетия. Прокурор региона Андрей Васильченко взял расследование дело под личный контроль, в данный момент организована проверка надзорного ведомства.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России — «причинение смерти по неосторожности».