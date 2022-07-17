В Кабардино-Балкарии в результате столкновения легковой машины и газели произошел взрыв

В результате столкновения иномарки и газели произошел мощный взрыв. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии

МЧС в Кабардино-Балкарии прокомментировало страшное ДТП в Эльбрусском районе. Грузовая машина и легковушка столкнулись, а затем произошел мощный взрыв.

В ведомстве рассказали, что им поступил звонок в воскресенье, 17 июля 2022 года, в 20:20.

Сообщали, что на 51 километре ФАД А-158 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х автомобилей. Иномарка «Volkswagen Touareg» и грузовой автомобиль «Газель» столкнулись, а затем грузовая машина загорелась. В 20:34 пожар был потушен, огонь охватил 8 квадратных метров.

В результате автоаварии погиб один человек, другой мужчина госпитализирован в доставлен в ЦРБ города Тырныауз.

- На месте происшествия работает межведомственная следственно-оперативная группа.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали автоаварию в ведомстве.

Как стало известно, для ликвидации аварии были вызваны 5 человек спасателей, использовалась 1 единица техники ГУ МЧС России по КБР.