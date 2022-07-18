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Происшествия18 июля 2022 8:01

На Ставрополье нетрезвый водитель без прав перевернулся на мотоцикле

С серьезными травмами мужчина доставлен в больницу
Алина МАКСИМОВА

На Ставрополье в больницу с серьезными травмами попал 49-летний мотоциклист. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 16 июля, в поселке Песковский Предгорного округа.

Нетрезвый водитель не справился с управлением байка Vento-Riva и опрокинулся. С травмой головы и переломом ключицы мотоциклиста из Пятигорска доставили в больницу. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Выяснилось, что водительских прав у мужчины никогда не было.

Как отметили в Госавтоинспекции Ставрополья, водителю грозит крупный штраф и административный арест.