На Ставрополье нетрезвый водитель без прав перевернулся на мотоцикле

На Ставрополье в больницу с серьезными травмами попал 49-летний мотоциклист. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 16 июля, в поселке Песковский Предгорного округа.

Нетрезвый водитель не справился с управлением байка Vento-Riva и опрокинулся. С травмой головы и переломом ключицы мотоциклиста из Пятигорска доставили в больницу. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Выяснилось, что водительских прав у мужчины никогда не было.

Как отметили в Госавтоинспекции Ставрополья, водителю грозит крупный штраф и административный арест.