В Ставрополе в ДТП пострадала 55-летняя местная жительница

В больницу обратилась 55-летняя пострадавшая. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья

В краевом центре несоблюдение дистанции привело к ДТП. В результате автоаварии, 55-летняя пострадавшая обратилась в больницу за помощью медиков.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что 18 июля 2022 года, в результате несоблюдения дистанции, в Ставрополе на улице Шпаковской, водитель автомобиля LADA GRANTA врезался в движущийся впереди автомобиль RENAULT САНДЕРО. В результате столкновения пострадала 55-летняя местная жительница.

- Спустя несколько часов после ДТП в больницу с ушибом спины обратилась водитель иномарки, 55-летняя местная житница, - прокомментировали автоаварию в ведомстве.

Как стало известно, Водитель Гранты - 34-летний местный житель не пострадал. Таксист в момент столкновения был трезв, злостным нарушителем ПДД никогда не был. По факту автоаварии проводят проверку.