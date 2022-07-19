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Происшествия19 июля 2022 9:27

На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении мошенничества

Житель Михайловска обманул местную жительницу на полмиллиона рублей
Анфиса КИМЕНИНИКО
Когда общая сумма превысила 500 тысяч рублей, мужчина исчез.

Когда общая сумма превысила 500 тысяч рублей, мужчина исчез.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что полицейские ОМВД России «Шпаковский» задержали подозреваемого в совершении мошенничества на крупную сумму денег.

По версии полиции, 30-летний местный житель города Михайловска помогал своей знакомой по хозяйству. Сначала мужчина якобы помогла с ремонтом, а затем предложил помощь при покупке автомобиля. Задержанный получал от жительницы Михайловска на протяжении целого месяца, а когда сумму достигла 500 тысяч рублей - внезапно исчез. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в городе Краснодаре. Через некоторое время мужчина был доставлен в ОМВД России «Шпаковский». Злоумышленник признался полицейским, что совершил преступление. Все полученные от женщины деньги он потравил на собственные нужды и развлечения. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю