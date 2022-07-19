На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении мошенничества

Когда общая сумма превысила 500 тысяч рублей, мужчина исчез. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что полицейские ОМВД России «Шпаковский» задержали подозреваемого в совершении мошенничества на крупную сумму денег.

По версии полиции, 30-летний местный житель города Михайловска помогал своей знакомой по хозяйству. Сначала мужчина якобы помогла с ремонтом, а затем предложил помощь при покупке автомобиля. Задержанный получал от жительницы Михайловска на протяжении целого месяца, а когда сумму достигла 500 тысяч рублей - внезапно исчез. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в городе Краснодаре. Через некоторое время мужчина был доставлен в ОМВД России «Шпаковский». Злоумышленник признался полицейским, что совершил преступление. Все полученные от женщины деньги он потравил на собственные нужды и развлечения. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю