Ставропольские полицейские задержали серийного похитителя ювелирных драгоценностей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, полицейским удалось установить личность преступника, который украл ювелирные украшения на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

В отдел полиции города Ставрополя обратились две местные жительницы, они рассказали, что у них были похищены ювелирные изделия. Сотрудникам полиции удалось установить личность преступника. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель краевой столицы.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции, где он признался в совершенном преступлении. Молодой человек рассказал, что был знаком с потерпевшими. На протяжении целого года он забирал из тайника ставропольчанки ювелирные украшения, а у другой потерпевшей - золотые изделия, а также строительные материалы.

Как установили полицейские общая сумма ущерба по 17 фактам хищения составила больше 1,5 миллиона рублей. Украденные золотые украшения 23-летний местный житель отдавал в ломбард, а стройматериалы приносил в магазин. Возбуждены 17 уголовных дел. Все преступления объединены в одно производство.

- Отделом №3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 2,3 ст. 158 УК РФ (кража), - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.