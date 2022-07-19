Приемная кампания в СУНЦ СКФУ продолжается

В распоряжении учащихся будет крупнейшая библиотека СКФУ, столовые, спортивные залы и бассейн. Фото: пресс-служба СКФУ.

Специализированный учебный научный центр СКФУ напоминает, что в учебное учреждение можно подать заявку на поступление в 2022-2023 год. В текущем году университет примет 200 талантливых десятиклассников, которые учатся на всем Юге России. Прием старшеклассников будет продолжен до 23 июля 2022 года.

Специализированный учебный научный центр (СУНЦ) СКФУ – это профильная школа нового типа. Для старшеклассников (10-11 класс) проводят не просто обычные уроки, но также реализуются исследовательские проекты под руководством лучших ученых университета.

Ребята не просто углубленно изучают школьную программу, но и выходят за пределы стандартизированного материала. С учащимися занимаются научной и проектной деятельностью. Сам процесс обучения проходит в современных лабораториях СКФУ, а также в специализированных классах. Такие условия позволяют значительно расширить возможности для экспериментов и будущих научных достижений.

– Мы ждем молодежь, которая хочет учиться, открывать что-то новое для себя и в этом им помогут ведущие ученые нашего университета, – прокомментировал приемную кампанию ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Стоит отметить, что в процессе индивидуального отбора учитываются все достижения старшеклассника в конкурсах, олимпиадах, турнирах, которые соответствуют 8 профилям обучения таким как: гуманитарный, биологический, информационно-математический, социально-гуманитарный, социально-экономический, химический, физико-математический, и физико-технический (инженерный). Те ребята, которые пройдут конкурсный отбор, смогут бесплатно обучаться в образовательной среде СУНЦ, интегрированной с университетом. Данная программа нацелена на эффективную профориентацию.

Также в распоряжении учащихся будет крупнейшая библиотека СКФУ, столовые, спортивные залы и бассейн. Медицинскую помощь ребята будут получать в Медицинском центре университета, а тем ученикам, которые приехали из других городов предоставляют бесплатные места в университетском общежитии.

Все ребята, которые учатся в СУНЦ СКФУ являются призерами заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также победителями международных и всероссийских интеллектуальных соревнований, и других престижных конкурсов.