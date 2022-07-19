В Кисловодске полицейские задержали взломщика кофейного аппарата

Мужчина вскрыл кофейный аппарат, чтобы украсть деньги. Фото: Вадим ПОПОВ

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что кисловодские полицейские расследуюи уголовное дело о краже и попытки кражи имущества. Мужчина был пойман, когда вскрывал кофейный аппарат.

Известно, что главный подозреваемый – 45-летний ранее судимый житель из соседнего региона. Полицейские задержали его, когда он вскрыл кофейный аппарат, чтобы забрать из него деньги. Мужчину забрали в отдел полиции, где он признался в преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов также установили, что задержанный гражданин похитил имущества из отеля Кисловодска. Украденные вещи были изъяты, их вернули законным хозяевам.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 (покушение на кражу), которые будут соединены в одно производство, - сказано в официальном пресс-релизе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю