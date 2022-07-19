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Происшествия19 июля 2022 14:54

На Ставрополье следователи разыскивают пятнадцатилетнюю девушку

Тамара Згиблая пропала в ночь с 12 на 13 июля
Анфиса КИМЕНИНИКО
На Ставрополье разыскивают 15-летнюю школьницу. Фото: Следственный комитет СК

На Ставрополье разыскивают 15-летнюю школьницу. Фото: Следственный комитет СК

Как стало известно сегодня, ва Ставрополье следователи проводят проверку после исчезновения 15-летней школьницы Тамары Анатольевны Згиблой. Девушка пропала в ночь с 12 на 13 июля, она ушла из дома в станице Курской и не вернулась.

Особые приметы: рост 175 см, волосы русые прямые, глаза карие.

Была одета в розовую футболку и черные джинсы.

Если вам известны какие-либо сведения о судьбе разыскиваемой, просьба сообщить об этом в Кировский межрайонный следственный отдел в Новопавловске на улице Шоссейная, 5.

По телефону (887938) 5-15-66, либо в полицию на короткие номера 02, 102, 123.