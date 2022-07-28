На Ставрополье водитель Mercedes устроил массовое ДТП с одним пострадавшим

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

Вечером 27 июля в Кочубеевском округе Ставропольского края произошла массовая авария с пострадавшим. На трассе "Кавказ" столкнулись четыре автомобиля по вине водителя Mercedes.

- Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь со стороны города Минеральные Воды в направлении города Невинномысска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля Фольксваген, который в свою очередь допускает попутные столкновения с автомобилями Тойота и Лада Веста, после чего Фольксваген по инерции съезжает в правую (по ходу движения) обочину и опрокидывается, - рассказали о случившемся в Госавтоинспекции региона.

В ДТП пострадал 24-летний водитель Фольксваген. Его госпитализировали в больницу Невинномысска. Виновник аварии не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости.