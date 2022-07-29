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Здоровье29 июля 2022 5:07

Количество смертей от коронавируса на Ставрополье достигло 7093

За прошедший день список жертв болезни пополнился еще одним именем
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае к утру 29 июля врачи констатировали смерть одного из пациентов с диагнозом "коронавирус". Всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 7093 человек. Летальность остается околонулевой уже несколько месяцев.

Выявили 138 новых случаев заражения COVID-19, в том числе у 24 детей. Днем ранее суточный прирост инфицированных составил 140 человек. Всего заболели более 201 тысячи ставропольцев.

Уровень госпитализации остается прежним: каждый день в региональные больницы попадают больше двадцати человек, вчера - 23. Пришлось госпитализировать двоих детей, так как их симптомы оказались достаточно серьезными.

Полностью выздоровели 77 человек, их выписали из медучреждений и сняли с амбулаторного лечения.