В 2022 году из Ставропольского края депортировали 79 мигрантов

Судебные приставы Ставропольского края в 2022 году успели "проводить" через границу 79 иностранных граждан без регистрации. Мигрантов депортировали в соответствии с законодательством - они могут оставаться на территории страны 90 дней.

- Далее иностранные граждане должны выехать за пределы России и приехать повторно могут не сразу, а только через 90 дней. Однако по истечении разрешенного времени пребывания жители соседних государств не торопятся добровольно покидать Российскую Федерацию, - сказано в сообщении пресс-службы УФССП Ставрополья.

Отметим, среди депортированных иностранцев были граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Китая и Вьетнама.