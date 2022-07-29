В Дагестане власти начали отстрел агрессивных волков после их нападения на детей

В министерстве природных ресурсов Дагестана заявили, что будет сформирована специальная группа для сокращения численности волков на территории республики. Такое решение приняли после печального инцидента, при котором животное напало на нескольких детей.

Как отметили в ведомстве, "убирать" будут только агрессивных волков, которые нападают на людей и животных. Также у всех особей возьмут пробы биоматериала, чтобы понять причину волны агрессивности животных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о нападении волка на детей. Два брата шести и семи лет пошли в лес за ягодами без сопровождения взрослых. Там на них напал волк. Хищник покусал шестилетнего мальчика, а потом схватил его семилетнего брата и утащил в лес. Спустя час полиция и местные жители нашли второго ребенка мертвым, сообщает МВД Дагестана.