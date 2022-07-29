Замглавы Ставрополя Иван Скорняков, похитивший 59,2 млн рублей, останется под стражей

Суд Ставрополя решил продлить меру пресечения для заместителя мэра краевого центра Ивана Скорнякова. Он пробудет под стражей о 16 сентября, а за это время правоохранители должны собрать доказательную базу сразу по нескольким эпизодам уголовных дел.

Скорнякова подозревают в превышении должностных полномочий. Он подписывать тендеры и принимал работу без экспертизы. Например, в марте 2020 года комитет городского хозяйства Ставрополя заключил контракт на оказание услуг. Тендер оценивался в сумму свыше более 700 тысяч рублей, работы должны были быть закончены уже осенью. Однако чиновник подписал документы на выдачу подрядчику денег прежде чем была проведена экспертиза и начались работы.

Общий ущерб городу оценили в 59,2 миллиона рублей - колоссальные деньги.