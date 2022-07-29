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Происшествия29 июля 2022 12:32

Замглавы Ставрополя Иван Скорняков, похитивший 59,2 млн рублей, останется под стражей

На мужчину завели три уголовных дела за превышение должностных полномочий
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Суд Ставрополя решил продлить меру пресечения для заместителя мэра краевого центра Ивана Скорнякова. Он пробудет под стражей о 16 сентября, а за это время правоохранители должны собрать доказательную базу сразу по нескольким эпизодам уголовных дел.

Скорнякова подозревают в превышении должностных полномочий. Он подписывать тендеры и принимал работу без экспертизы. Например, в марте 2020 года комитет городского хозяйства Ставрополя заключил контракт на оказание услуг. Тендер оценивался в сумму свыше более 700 тысяч рублей, работы должны были быть закончены уже осенью. Однако чиновник подписал документы на выдачу подрядчику денег прежде чем была проведена экспертиза и начались работы.

Общий ущерб городу оценили в 59,2 миллиона рублей - колоссальные деньги.