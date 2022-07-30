Военно-Грузинскую дорогу открыли после крушения вертолета в Грузии

В МЧС Северной Осетии сообщили от открытии Военно-Грузинской дороги для легковых и грузовых автомобилей. Ранее путь был закрыт из-за ЧП, произошедшего на территории Грузии.

- С 03:00 мск субботы Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, у горного курорта Гудаури рухнул вертолет. Инцидент произошел вечером пятницы, за это время проводили спасательные работы. К сожалению, погибли восемь человек.

Отметим, Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным путем, который соединяет Россию, Грузию и Армению.