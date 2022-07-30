Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 7:13

Военно-Грузинскую дорогу открыли после крушения вертолета в Грузии

Ранее путь был перекрыт для любых видов транспорта
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В МЧС Северной Осетии сообщили от открытии Военно-Грузинской дороги для легковых и грузовых автомобилей. Ранее путь был закрыт из-за ЧП, произошедшего на территории Грузии.

- С 03:00 мск субботы Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, у горного курорта Гудаури рухнул вертолет. Инцидент произошел вечером пятницы, за это время проводили спасательные работы. К сожалению, погибли восемь человек.

Отметим, Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным путем, который соединяет Россию, Грузию и Армению.