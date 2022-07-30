Один пассажир маршрутки погиб в аварии с КамАЗом около села на Ставрополье

Днем 30 июля в Ставропольском крае около села Казьминское столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль. В аварии пострадали пять человек, один пассажир микроавтобуса погиб. На месте работают полиция и медики.

- По предварительной версии водитель микроавтобуса "Форд Транзит" на перекрестке полевых дорог не предоставил преимущество в движении грузовику "Камаз" с прицепом, в результате произошло столкновение транспортных средств. В ДТП погиб 1 из пассажиров микроавтобуса, водитель и еще 4 пассажира микроавтобуса получили травмы, - сказано в сообщении ведомства.

Всего в маршрутке было 15 пассажиров. Сейчас правоохранители разбираются в степени ответственности каждого участника ДТП.