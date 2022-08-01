На Ставрополье предприниматель незаконно продал газ на автостанции на 7 млн

Правоохранительные органы Предгорного округа раскрыли преступную схему молодого предпринимателя. 33-летний мужчина на своей автостанции продавал газ по средней цене. Вот только прав на такую деятельность у него не было.

Бизнесмен решил "втихаря" продавать топливо, не оформляя соответствующую лицензию и не вкладывая в это деньги. В итоге мужчина продал газа на 7 миллионов рублей чистой выручки. Все деньги он положил себе в карман.

- В настоящее время собрана доказательная база противоправной деятельности обвиняемого, - рассказали в ГУ МВД Ставропольского края.

Дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит огромный штраф.