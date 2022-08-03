В Ессентуках мужчина убил обидчика своей жены и матери, зарезав японской катаной

Полиция Ессентуков взяла в расследование дело об убийстве. Орудие оказалось очень необычным для Ставропольского края - японская катана. Мужчина убил своего знакомого, насмерть зарезав мечом. В содеянном полностью признался.

Преступник рассказал, что жертва позволила себе оскорбления в сторону его жены и родителей. Мужчина не смог перенести такого поведения и взялся за катану. Почему у него под рукой оказался наточенный меч - неизвестно.

47-летнего жителя Ессентуков спасти не удалось. Теперь подозреваемый проходит по статье за убийство. Расследование продолжается.