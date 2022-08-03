Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 13:55

В Ессентуках мужчина убил обидчика своей жены и матери, зарезав японской катаной

"Самурай" полностью признал вину на допросе в полиции
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Полиция Ессентуков взяла в расследование дело об убийстве. Орудие оказалось очень необычным для Ставропольского края - японская катана. Мужчина убил своего знакомого, насмерть зарезав мечом. В содеянном полностью признался.

Преступник рассказал, что жертва позволила себе оскорбления в сторону его жены и родителей. Мужчина не смог перенести такого поведения и взялся за катану. Почему у него под рукой оказался наточенный меч - неизвестно.

47-летнего жителя Ессентуков спасти не удалось. Теперь подозреваемый проходит по статье за убийство. Расследование продолжается.