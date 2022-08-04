Число заболевших COVID-19 на Ставрополье упало до 158 человек в сутки

В Ставропольском крае снова зафиксировали 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных 12 детей разного возраста. Вчера зафиксировали 178 новых случаев болезни, сегодня их немного меньше. Однако можно сказать, что суточный уровень заболеваемости растет.

При этом за сутки региональные больницы приняли 38 новых пациентов, что чуть больше средних показателей госпитализации. Среди пациентов 9 детей, всех поместили на свободные ковид-койки.

Полностью выздоровели 88 человек. Темпы выздоровление упали по сравнению с предыдущими месяцами - каждый день с амбулаторного лечения и из больниц снимают меньше сотни ставропольцев.

К счастью, снова не зарегистрировали ни одного летального случая. Она остается на нуле. изредка раз в несколько дней или неделю фиксируют одну смерть от коронавируса.