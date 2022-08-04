Женщина с двумя детьми потерялась на склоне горы Змейка в Минеральных Водах

Служба 112 Ставропольского края вчера приняла тревожный звонок от женщины. По ее словам, она с двумя детьми заблудилась в лесу горы Змейка, которая находится в Минеральных Водах. Сами туристы приехали из Петрозаводска.

Спасатели выдвинули бригаду на поиски потерявшихся, однако помощь не потребовалась. Семья случайно вышла на кладбище хутора Привольный, где их нашла полиция. Сейчас все хорошо, дети и женщина доставлены в город.

В лесах Ставропольского края легко заблудиться, поэтому необходимо соблюдать осторожность и ходить по тем тропам, которые хорошо известны. Если вы потерялись, не бойтесь обращаться к спасателям.