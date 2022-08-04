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Общество4 августа 2022 6:24

Женщина с двумя детьми потерялась на склоне горы Змейка в Минеральных Водах

Она обратилась в спасательную службу, чтобы те помогли выйти из леса
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Служба 112 Ставропольского края вчера приняла тревожный звонок от женщины. По ее словам, она с двумя детьми заблудилась в лесу горы Змейка, которая находится в Минеральных Водах. Сами туристы приехали из Петрозаводска.

Спасатели выдвинули бригаду на поиски потерявшихся, однако помощь не потребовалась. Семья случайно вышла на кладбище хутора Привольный, где их нашла полиция. Сейчас все хорошо, дети и женщина доставлены в город.

В лесах Ставропольского края легко заблудиться, поэтому необходимо соблюдать осторожность и ходить по тем тропам, которые хорошо известны. Если вы потерялись, не бойтесь обращаться к спасателям.