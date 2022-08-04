Российский фигурист Илья Авербух войдет в Общественный совет Ессентуков

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Известный фигурист, продюсер ледового шоу и хореограф Илья Авербух станет членом Общественного совета Ессентуков. При его содействии на курорте уже открылся центр фигурного катания и хоккея, а еще появилась площадка для шоу-программ с участием приглашенных артистов.

- Я чувствую себя практически ессентучанином, - поделился Илья Авербух на встрече с активистами, единогласно подержавшими идею включить звездного гостя в состав совета. - Я искренне полюбил этот город и людей, живущих здесь. Давайте вместе делать хорошие дела!

На встрече с участием главы курорта Александром Некристовым и Авербухом помимо этого обсудили важные для жителей и гостей курорта темы. Во-первых, масштабный проект парка аттракционов. Из-за санкционных ограничений его открытие перенесли на конец сентября, пояснил начальник управления экономического развития города.

- Часть оборудования уже доехала до Ессентуков, поэтому новые 300 рабочих мест, 2,5 гектара развлекательной территории, 7 аттракционов, фудкорты и самое высокое колесо обозрения СКФО в Ессентуках - появятся, - прокомментировали в пресс-службе администрации Ессентуков.

Кроме того, на заседании обговорили полную модернизацию наружного освещения города. В скором времени на улицах курорта установят больше 7 тысяч новых светодиодных светильников, которые перейдут на режим горения «вся ночь». В том числе модернизация коснется курортной зоны и дорожных развязок.

- Современная система освещения с гарантийным сроком в 7 лет позволит экономить не меньше 10 миллионов в год, что быстро окупит объем муниципальных вложений, - обратили внимание в администрации Ессентуков.

И напоследок общественников Ессентуков пригласили на празднование Дня города 27 августа. В честь 197-летия курорта для туристов и местных жителей организуют полсотни мероприятий на разных локациях. Главным событием станет концертная программа с участием звезд и праздничный фейерверк.