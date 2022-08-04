Пенсионерка из Кисловодска сломала позвоночник в автоаварии с автобусом

В Кисловодске днем 4 августа на улице Чкалова произошло ДТП: пассажирский автобус наехал на искусственную неровность. В результате серьезно пострадала пенсионерка - она сломала позвоночник.

- Водитель пассажирского автобуса №22 не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего транспортное средство наехало на искусственную неровность. В ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автобуса. Пенсионерку с переломом грудного отдела позвоночника доставили в городскую больницу, - сказано в сообщении мэра города Евгения Моисеева.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.