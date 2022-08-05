Число зараженных COVID-19 на Ставрополье резко выросло до 219 человек

К утру 5 августа врачи Ставропольского края сообщили о 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это резко больше показателей суточной заболеваемости последней недели. Самое большее число инфицированных за последние дни было 173 ставропольца.

Среди заболевших за день 14 детей разных возрастов. Общее количество зараженных с начала пандемии перевалило за 202 тысячи человек.

Региональные больницы приняли 24 новых пациента, в том числе 11 детей. Их разместили на свободные ковид-койки, поместив под постоянное наблюдение врачей. Отметим, в Ставропольском крае наиболее распространенным штаммом является "омикрон" - новой мутации "кентавра" в регионе не зарегистрировали.

Полностью выздоровели 112 человек, что несколько больше, чем в предыдущие дни. К счастью, снова не сообщалось ни об одном смертельном случае от коронавируса.