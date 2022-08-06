На Ставрополье нарушитель ПДД на грузовике попал под тепловоз

Фото: УГИБДД по СК

В Георгиевском округе Ставропольского края, на 28 км дороги «Солдато - Александровское - Анреевский - Георгиевск», в первой половине дня 6 августа тепловоз протаранил грузовой автомобиль. Как уточнили в УГИБДД по СК, на железнодорожные пути в нарушение правил дорожного движения - на запрещающий сигнал светофора, выехал Volvo с прицепом, груженный отсевом.

- В результате чего тепловоз столкнулся с прицепом грузовика, - комментируют в Госавтоинспекции края. - Пострадавших в аварии нет. Установлено, что 33-летний водитель грузовика житель Кировского округа, был трезв, злостным нарушителем не является.

Ранее мы сообщали про ДТП с тремя погибшими на трассе под селом Донское, где столкнулись «Рено», «девятка» и ГАЗель. По факту аварии было заведено уголовное дело по статье о нарушении лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.