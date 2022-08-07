На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился еще у 238 человек

За прошедшие сутки в Ставропольском крае выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 человек – дети. Все несовершеннолетние проходят амбулаторное лечение.

Госпитализация потребовалась 31 взрослому жителю региона. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 202 тысячи 473 человека. Летальных исходов, связанных с Covid-19, за сутки не зафиксировано. О росте заболеваемости на Ставрополье на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор СК Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости немного вырос. Однако летальных исходов зафиксировано не было, - написал глава региона.

Тем временем в крае продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За сутки первый компонент вакцины получили 2 120 человек, вторым компонентом привились еще 738 ставропольцев. Всего с начала пандемии полный курс иммунизации прошли 1 млн 195 тыс 096 жителей края.