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Общество7 августа 2022 9:33

МЧС Ставрополья предупреждает о чрезвычайной пожароопасности 7 и 8 августа

Жителям и гостям юго-западных районов края рекомендуют ограничить выходы на природу
Алина МАКСИМОВА

МЧС Ставропольского края предупреждает о чрезвычайной пожароопасности на территории районов, расположенных в юго-западной части региона. Режим повышенной пожароопасности сохранится до конца дня понедельника, 8 августа 2022 года. По данным синоптиков, температура воздуха в крае в этот день прогреется до максимальной отметки в 36 градусов.

- До конца суток 07 августа и в течение суток 08 августа 2022 года в юго-западных районах Ставропольского края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), - говорится в сообщении ГУ МЧС по СК.

Специалисты чрезвычайного ведомства рекомендовали гостям и жителям региона ограничить выходы на природу и быть осторожными с огнем: не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки, а также не сжигать мусор в местах, которые не предназначены для подобного рода деятельности.

- Территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов, - пояснили в чрезвычайном ведомстве.