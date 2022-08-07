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Происшествия7 августа 2022 18:17

Часть Железноводска 8 августа останется без воды из-за прорыва трубы

Воду в курортную и восточную части города будут доставлять по заявкам
Алина МАКСИМОВА

В Железноводске в районе улицы Оранжерейной произошла авария на водоводе. Прорыв диаметром 530 мм оставил без воды несколько улиц в курортной и восточной части города.

Так, подача воды до завершения аварийных работ прекращена на Ленина, Интернациональной, Заводской, Труда, Калинина, Мироненко, Лермонтова, Чайковского. Также вода не доставляется в дома у станций Бештау и Ясная Поляна.

Завершение ремонтных работ намечено на 8 августа. Воду в дома горожан и другие объекты планируется подать к 22.00 вечера понедельника.

В течение дня 8 августа питьевую воду будут доставлять автоцистернами по заявкам, которые принимает диспетчерская служба водоканала.