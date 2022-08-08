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Здоровье8 августа 2022 5:25

74 новых зараженных COVID-19 зафиксировали врачи Ставрополья к утру 8 августа

Уровень госпитализации и летальность остаются в прежних показателях
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

8 августа в Ставропольском крае врачи подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 9 детей разных возрастов. Всего с начала пандемии инфицировались 202,5 тысячи ставропольцев.

За сутки региональные больницы приняли 31 нового пациента, их поместили на свободные ковид-койки. Ни одному ребенку госпитализация не понадобилась. Недавно фонд мест для пациентов с коронавирусом увеличили из-за увеличения количества заболевших.

Полностью выздоровели 155 человек, они отправились из больниц домой и вышли с амбулаторного лечения. С начала пандемии болезнь победили 192,3 тысячи ставропольцев.

За день не зафиксировали ни одного смертельного случая от коронавирусной инфекции. Летальность долгое время остается на нуле.