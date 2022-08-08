Глава ООО "СФК" пойдет под суд за хищение 4,2 млн рублей у МинЖКХ Ставрополья

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что против директора ООО "СФК" возбудили сразу три уголовных дел по статье "мошенничество". Компания подписала контракт с министерством ЖКХ региона и не выполнила часть работы. Мужчину подозревают в хищении 4,2 миллиона рублей.

В июне-декабре 2020 года компания взялась за дезинфекцию многоквартирных домов. Сумма трех контрактов составила 12,5 миллиона рублей. Однако работы были выполнены не полностью.

- Фактически подрядчик не проводил данные работы в трети от общего количества домов, подлежавших дезинфекции. При этом акты выполненных работ были составлены и предоставлены заказчику для оплаты, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас расследование продолжается, надзорное ведомство взяло его на особый контроль.