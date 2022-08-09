Суточная заболеваемость COVID-19 на Ставрополье снова упала до 55 человек

К утру 9 августа в Ставропольском крае выявили и подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это значительно меньше показателей суточного прироста последней недели. Всего с начала эпидемии заболели 202,6 тысячи ставропольцев.

Среди инфицированных оказались 19 детей разных возрастов, 9 из них попали в больницы с серьезными симптомами. Всего за день госпитализировали 29 пациентов, их разместили на свободные ковид-койки. Сейчас коечный фонд составляет 260 мест.

Полностью выздоровели 114 человек, один больной скончался. Это первый летальный случай за последние недели.

Напомним, в Ставропольском крае отменили все ограничения, связанные с коронавирусом. В том числе и масочный режим.