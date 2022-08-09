В Ставрополе экс-следователь по ДТП попался на взятке в полмиллиона

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение против бывшего следователя отделения по ДТП и адвоката из краевого центра. Их обвинили во взяточничестве и посредничестве этому.

Один ставрополец оказался фигурантом уголовного дела из-за того, что устроил ДТП с последующим тяжким вредом здоровью другого гражданина. Тут бывший правоохранитель решил, что на чужой проблеме можно поживиться.

- Бывший следователь через адвоката предложил гражданину за решение вопроса о непривлечении последнего к уголовной ответственности передать ему взятку в размере 500 тыс. рублей, - рассказали в ведомстве.

Оба дела отправили в суд для вынесения приговора.