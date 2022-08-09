Прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2022 года на Ставрополье

Андрей Кикоть. Фото: прокуратура СК

Прокуратура Ставрополья подвела итоги работы ведомства за первое полугодие 2022 года. Председательствовал на коллегии и.о. прокурора края Николай Борозенец, заслушивал доклады заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть.

Борозенец открыл собрание и рассказал, что за полгода прокуратура выявила более 112 тысяч нарушений закона на Ставрополье. Ведомство вынесло около 14 тысяч представлений и более 7 тысяч протестов. Также в органы прокуратуры поступило более 41 тысячи обращений, половину из которых разрешили сотрудники управления.

Также были выявлены 862 нарушения закона в сфере пенсионного законодательства, охраны прав инвалидов и престарелых. И по всем ним уже приняты меры реагирования, вопрос стоит на особом внимании прокуроров.

- Обеспечен постоянный надзор в сфере здравоохранения. Проведенными проверками выявлено свыше 1,7 тысяч нарушений закона при обращении с лекарственными средствами, осуществлении закупок, организации и оказании медицинской помощи, в том числе скорой, обеспечении граждан лекарственными средствами, использовании и эксплуатации медицинского оборудования, обеспечении доступа к объектам здравоохранения лицам из числа инвалидов и иных маломобильных групп населения, - сказано в сообщении прокуратуры.

Кроме того, прокуратура проверяет, как в регионе выполняются национальные проекты. Так, по материалам ведомства возбуждено шесть уголовных дел, подозреваемым инкриминируют хищение денег при строительстве и ремонте объектов. Также внесено 104 акта реагирования и направлено в суд 170 исковых заявление для устранения нарушений в реализации контрактов.

Андрей Кикоть на совещании обозначил ключевые вопросы, на которых сотрудникам нужно обратиться особое внимание. Одни из таких - это вопросы соблюдения трудовых прав и переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, прокурорам рекомендовали добиваться окончательного решения в экологических спорах - следить за соблюдением федерального законодательства и взысканием ущерба окружающей среде. Кроме того, замгенпрокурора обратил внимание на важность результатов работы с обращениями граждан, особенно находящимися на контроле Генерального прокурора Российской Федерации.