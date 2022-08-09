День края на Ставрополье отметят 17 сентября 2022 года

17 сентября на Ставрополье будут отмечать День края. Местные власти и коммерческие организации подготовят ряд культурных мероприятий и программы народных гуляний. Сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет проводить любые массовые мероприятия.

К тому же, в этот же день будут отмечать День города Ставрополя. Более того, на 17 сентября выпадает Всероссийский фестиваль работающей молодежи.

Последний День края проходил в 2019 году, до пандемии коронавируса. В 2020 году была кульминация эпидемии, в 2021 году тоже пришлось запретить все массовые мероприятия из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

Сейчас в регионе не действуют никаких ковид-ограничения, в том числе массовый режим.