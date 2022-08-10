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Здоровье10 августа 2022 5:18

Заболеваемость COVID-19 на Ставрополье резко подскочила до 201 человека

Среди инфицированных 25 детей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

По данным врачей, к утру 10 августа в Ставропольском крае резко увеличился приток заболевших коронавирусной инфекцией - сразу до 201 человека. Вчера врачи зафиксировали 55 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии болезнь нашли у 202,8 тысячи ставропольцев.

Среди инфицированных за сутки оказались 25 детей разных возрастов, трем из них потребовалась госпитализация из-за серьезных симптомов. Всего за сутки в региональные больницы попали 19 человек.

Полностью выздоровели 149 пациентов, с начала пандемии - 192,5 тысячи ставропольцев. Врачи снова не зафиксировали ни одного смертельного случая от коронавируса.